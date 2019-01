Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Assaltantes roubaram um carro em Curitiba e, na fuga, perderam o controle da direção, caindo dentro do terreno da Escola Municipal Professora Nansyr Cecato Cavichiolo, no bairro Parolin. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (18). O colégio fica a um quilômetro do local onde houve o roubo.

