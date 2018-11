Lady Gaga anuncia noivado com agente ao agradecer homenagem durante evento nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga, 32, anunciou que está noiva do agente de talentos Christian Carino, 49, ao ser homenageada durante um evento da revista Elle, nesta segunda-feira (15), em Los Angeles. Entre os agradecimentos, a estrela incluiu o "noivo Christian".

Segundo o canal CNN, Gaga e Carino foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro de 2017 e, desde então, têm mantido um relacionamento discreto. A cantora também já foi noiva do ator Taylor Kinney, 37, mas os dois terminaram em julho de 2016.

Também no discurso de mais de 20 minutos que fez no evento da revista Elle, a cantora falou sobre o abuso sexual que sofreu aos 19 anos. "Depois que fui abusada, mudei para sempre. Uma parte de mim se fechou por muitos anos. Eu não contei pra ninguém. E eu sinto vergonha até hoje. Ainda sinto que foi minha culpa", disse.

Gaga também explicou que decidiu abandonar o visual que costuma usar em festas e premiações, dizendo que se sentiu enojada ao experimentar diversos vestidos e sapatos. "Nós não somos só uma imagem em Hollywood, somos uma voz", afirmou a cantora.

Vestido com um terno de tamanho grande, ela explicou seu visual. "Esse é um terno oversized masculino feito para uma mulher. Não um vestido. Eu comecei a chorar. Nesse terno, eu me senti eu mesma. Nesse terno, eu senti a verdade de quem sou. E o que eu queria dizer se tornou muito claro: hoje, eu uso as calças", concluiu.

Lady Gaga está em cartaz nos cinemas atualmente com o filme "Nasce uma Estrela", em que contracena com Bradley Cooper. Na trama, remake de um clássico do cinema já encenado outras três vezes (1937, 1954 e 1977), a artista aparece de cara limpa e sem as roupas extravagantes que fizeram a sua fama.

A transformação ocorreu para dar veracidade ao seu primeiro papel principal em um longa-metragem: o da jovem que está desistindo da carreira artística porque sempre ouviu do meio musical que tem um nariz muito grande para ser uma popstar. Gaga é cotada para concorrer ao Oscar por esse trabalho.