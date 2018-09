Lady Gaga divulga trecho de 'Is That Alright?', uma das músicas do filme 'Nasce uma Estrela'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga, 32, divulgou um trecho de "Is That Alright?", uma das músicas que ela canta no filme "Nasce uma Estrela". Ela é protagonista do longa, que tem Bradley Cooper, 43, no elenco e direção.

"Nasce Uma Estrela" estreia dia 11 de outubro nos cinemas.

O longa conta a história do cantor de música country Jackson Maine (Bradley Cooper), que conhece, prepara e se apaixona pela aspirante a cantora Ally (Lady Gaga). Enquanto Jackson lida com o vício e o declínio de sua própria carreira, Ally decola.

É a primeira vez que Bradley Cooper dirige um filme. Cooper que também atua, canta e coescreveu o roteiro do filme, além de parte da trilha sonora, disse que os dois tiveram uma "explosão de química logo no início, e depois um comprometimento enorme, e esse comprometimento foi seguido por uma ética de trabalho". "Encontrei alguém que trabalha tão duro quanto eu. Isso me incentivou a trabalhar mais duro", disse Cooper.