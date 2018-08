Lady Gaga fará duas turnês, 'Enigma' e 'Jazz & Piano', em Las Vegas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga compartilhou nesta terça (7) alguns detalhes sobre sua residência de dois anos em Las Vegas, no Park Theater, do hotel MGM Resorts. A cantora publicou em suas redes sociais as datas de suas novas turnês, que começam no dia 28 de dezembro deste ano.

A primeira delas, "Enigma", é descrita no site de venda dos ingressos como uma "nova odisseia de seus hits pops na construção de uma experiência como nenhuma outra". Os shows acontecem ao longo de 2019, com mais apresentações nos meses de janeiro e outubro.

Em comunicado enviado à imprensa americana, a cantora disse estar ansiosa para compartilhar essa experiência com os fãs. "Estamos criando um show como nenhum outro que já fizemos antes. Será uma celebração de tudo que nos faz únicos e diferentes".

Os ingressos para a turnê "Enigma" variam de US$82,57 (R$ 307) a US$344,95 (R$ 1.283) e estão em pré-venda no site -os valores de pista premiu não foram divulgados.

Já a turnê "Jazz & Piano" deve apresentar versões de jazz dos hits pops e outros clássicos do jazz americano. Com apenas quatro datas, os ingressos para os shows da turnê podem chegar ao preço de US$ 505 (cerca de R$ 1880). Confira as datas das turnês no site de pré-vendas dos ingressos.