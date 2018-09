Laje de hospital desaba, mata um e deixa um ferido no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A laje do sexto andar do hospital Sírio Libanês-Rio, na Tijuca, bairro da zona norte da capital carioca, desabou no final da tarde desta quinta-feira (13). O prédio fica localizado na rua São Francisco Xavier.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a laje desabou em cima de dois homens. Um já foi retirado dos escombros sem vida e o outro foi levado ao hospital municipal Souza Aguiar, no centro. As vítimas ainda não foram identificadas.

O hospital está interditado pelo Corpo de Bombeiros, e a Defesa Civil do Estado e a Guarda Municipal ainda apuram as causas do desabamento.