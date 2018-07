Lançado no Brasil, bateria portátil promete carga para até 10 celulares

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Quem já não passou algum sufoco com o celular marcando apenas 1% de bateria? Em alguma reunião, na rua ou até mesmo no carro, naquela hora em que o celular é imprescindível para o uso do GPS. Não é à toa que os smartphones estão cada dia mais presente no dia a dia das pessoas, e que a carga da bateria se vai rapidamente. Pensando nisso, a i2GO lançou a bateria portátil de 20.000 mAh, que carrega até 10 vezes o celular.

Mesmo que os celulares tenham evoluído e suas baterias feitas para renderem mais, a utilização dele aumentou da mesma forma. E, são os celulares mais eficazes que exigem uma maior força de bateria.

Então, as baterias portáteis são a solução para quem não tem tempo de ir até uma tomada e ficar "preso" com o celular lá, até porque não são em todos os lugares que as encontramos.

Normalmente, as baterias portáteis carregam até duas cargas o smartphone. Além da bateria portátil da i2GO conseguir fornecer 10 vezes o carregamento, ela possui entrada USB e é compatível para os conectores lightning, tipo-c e micro-USB.

Assim, o tablet, smart whatch, caixa de som bluetooth e fone de ouvido também bluetooth, podem ser carregados pela bateria portátil da i2GO. Um dos fundadores da empresa, Marcelo Castro, explica que a ultra performance e design são os requisitos mais importantes na escolha deste aparelho.

Por isso, que a i2GO oferece um modelo versátil. Outra diferença é a amperagem, que significa miliampere-hora (mAh). Ela identifica a quantidade de transferência de carga elétrica no decorrer de uma hora. Ou seja, é por meio dela que sabemos o tempo de duração da bateria, por exemplo, o quanto a bateria do smartphone irá durar desconectada da tomada. Quanto maior este número, melhor. E, a bateria portátil da i2GO possui 20.000 mAh, uma ultra capacidade.

Não é preciso pensar muito para saber das vantagens de se ter uma bateria portátil, quem tem celular ou outros aparelhos eletrônicos sabe. A i2GO entende da necessidade do cliente e, o que é melhor, da qualidade que cada produto precisa ter para que essa vantagem seja duradoura.

Fundada em 2012, a i2GO tem como missão vender produtos de qualidade, com certificação internacional e garantia, com valor acessível. Acessórios para smartphones, iPhone, Android como carregadores veiculares e de parede, cabos, fones de ouvidos, e baterias portáteis, são alguns dos produtos catalogados pela i2GO. Além da loja online, os produtos estão presentes em mais de 15.000 pontos de venda pelo Brasil, entre lojas de informática, assistência técnicas, livrarias, papelarias, supermercados, farmácias, e lojas de conveniência. A i2GO tem como objetivo estar disponível ao consumidor quando ele mais precisar.

