Lançamento do livro 'Mil Dias de Tormenta', de Bernardo Mello Franco, é adiado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Bernardo Mello Franco anunciou que o lançamento de seu livro, "Mil Dias de Tormenta", inicialmente marcado para esta terça (21), foi adiado.

"Em respeito ao Otavio Frias Filho, que me convidou para escrever as colunas reunidas no livro, cancelei o lançamento", escreveu o hoje colunista de O Globo em uma rede social. "Prometo informar a nova data oportunamente".

Diretor de Redação da Folha de S.Paulo, Otavio morreu nesta terça (21).

"Mil Dias de Tormenta" (ed. Objetiva) reúne alguns dos textos que Mello Franco escreveu na coluna Brasília, da Folha de S.Paulo, entre 1º de janeiro de 2015, início do segundo mandato de Dilma Rousseff, a 26 de outubro de 2017, um dia após a Câmara arquivar a segunda denúncia criminal contra Michel Temer.

Os textos abordam a turbulência política do período.

Também hoje, o Festival de Gramado retirou o filme "O Banquete" de sua competição de longas-metragens. A decisão se deu em comum acordo com a diretora do filme, Daniela Thomas. O drama estava programado para ser exibido na noite desta quarta (22).

A diretora afirmou à reportagem que quis cancelar a sessão também devido à morte de Otavio.