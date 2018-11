Land Rover mostra nova geração do Evoque

Da Redação Bem Paraná

A Land Rover mostrou em Londres a nova geração do SUV Range Rover Evoque que chegará ao Brasil importado no segundo semestre de 2019 substituindo aos poucos o modelo atual produzido em Itatiaia (RJ). A nova geração mudou externamente com os faróis e lanternas mais estreitos. O novo Evoque recebeu melhorias para o uso fora de estrada e no asfalto. A nova arquitetura inclui mudanças nas suspensões. O chassi ficou 13% mais rígido que o antecessor e ajuda a reduzir o ruído e as vibrações no interior do carro. A distância entre eixos aumentou em pouco mais de dois centímetros, passando para 2,7 metros e ampliando o espaço interno. O novo carro incorpora tecnologias fora de estrada como o Hill Descent Control (controle eletrônico bastante útil em descidas íngremes e escorregadias). Também recebe elementos de segurança ativa como assistente de permanência na faixa de rodagem e frenagem autônoma de emergência. O Evoque terá o motor Ingenium 2.0 turbo de 250 cv e força (torque) de 37,2 kgfm. O propulsor trabalha combinado com um gerador, que envia carga para um conjunto de baterias (14 células de 8Ah cada uma). O sistema gera 300 cv e 40,8 kgfm e atua com o câmbio de automático de nove velocidades e tração 4x4. O interior do Range Rover Evoque também remete ao Velar. O quadro de instrumentos digital programável conta com tela de 12,3 polegadas. A nova central multimídia de 10 polegadas é interativa com os sistemas Adroid Auto e Apple Carplay.