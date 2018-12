Landim vence, tira grupo de Bandeira do poder e comanda Fla até 2021

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodolfo Landim é o novo presidente do Flamengo. O executivo da área de petróleo comandará o Rubro-negro no triênio 2019-2020-2021. Ele bateu Ricardo Lomba, candidato do atual mandatário Eduardo Bandeira de Mello, por 1.889 votos a 1.097. O triunfo tira do poder o grupo do presidente após seis anos. Durante todo o sábado (8), o opositor liderou as pesquisas de boca de urna. A eleição aconteceu no ginásio Hélio Maurício, na Gávea.

Marcelo Vargas teve 41 votos, e José Carlos Peruano 22 indicações. Além da vitória, a Chapa Roxa (Unidos Pelo Flamengo), de Rodolfo Landim, conquistou 48 cadeiras no Conselho de Administração (24 suplentes) e 120 no Conselho Deliberativo (40 suplentes).

Segunda colocada, a Chapa Rosa (Avança Mais, Flamengo), de Ricardo Lomba, ficou com 12 vagas no Conselho de Administração (seis suplentes) e 30 no Conselho Deliberativo (dez suplentes).

Landim terá Marcos Braz, campeão brasileiro em 2009, como vice-presidente de futebol. O carro-chefe do clube ainda contará com um comitê formado por cinco integrantes. Eles serão o suporte do comandante da pasta.

O ainda presidente Eduardo Bandeira de Mello passou a eleição buscando votos para Ricardo Lomba. Ele abordou associados na entrada do ginásio e irritou os opositores, que reclamaram da sua conduta.

Pouco tempo depois, o dirigente foi xingado por um eleitor. Ao entrar no ginásio para votar, o associado se deparou com o presidente conduzindo outro sócio ao setor de identificação. Além de ofendê-lo, ele também gritou "acabou o cheirinho", deixando claro que não frequentava mais o clube por conta do mandatário.

Os seguranças do Flamengo entraram em ação e impediram que o episódio tivesse desdobramentos. Pouco antes de deixar o clube, Bandeira cumprimentou Landim pela vitória e se colocou à disposição para a transição de governo.