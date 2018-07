Larissa Riquelme promete repetir foto famosa se Brasil bater México na Copa

Da redação

Desde 2010, Larissa Riquelme é lembrada a cada quatro anos. A modelo paraguaia, que torceu pela seleção de seu país na Copa do Mundo da África do Sul, mudou de vida após o decote que lhe deu fama. O rótulo de “musa” não a incomoda, mas o preço do sucesso foi caro: ela admite que saiu dos holofotes por causa das notícias falsas envolvendo seu nome. O sucesso espontâneo, porém, foi muito mais vantajoso para Larissa. Hoje com 33 anos, ela nunca deixou de realizar ensaios sensuais, mas para divulgar os produtos veste trajes mais comportados do que os da Copa de 2010. Segundo ela, é uma exigência de quem a contrata para ser “normal”, e não um símbolo sexual como ficou conhecida em trabalhos anteriores, como o ensaio nu para a revista ‘Playboy’ em 2010. Sem o Paraguai no Mundial da Rússia, ela vai torcer pelo Brasil contra o México hoje. E até promete refazer a famosa pose que a tornou conhecida no mundo todo: “Vou matar os mexicanos, mas se o Brasil passar às quartas de final vou fazer a mesma foto, com a camiseta verde amarela e o celular entre os peitos”.

Polêmica



Internautas ‘resgatam’ tuítes racistas de youtuber Cocielo, que os deleta

Após Júlio Cocielo ter feito uma piada considerada racista em relação ao jogador francês Mbappé no último sábado, 31, internautas vasculharam postagens antigas feitas no perfil do youtuber no Twitter e constataram que não foi a primeira vez que ele fez comentários preconceituosos. “O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros”, publicou em 2013, por exemplo. Na semana de 20 de novembro, também em 2013, fez diversas piadas envolvendo o feriado. Entre 2011 e 2014, Cocielo também fez inúmeros comentários ofensivos contra africanos, chegando inclusive a tratar o continente como se fosse um país: “’Cara feia pra mim é fome’. África, o país [sic] mais feio do mundo”. Cocielo deletou as postagens após elas serem trazidas à tona. Em sua defesa, admitiu ter publicado os comentários, dos quais afirmou sentir “vergonha”.

Música



Drake quebra recorde em plataformas de streaming com novo álbum

O rapper Drake quebrou o recorde de reprodução de músicas online em plataformas de streaming com seu novo álbum, ‘Scorpio’, lançado na última sexta-feira (29). De acordo a Apple Music, o disco foi ouvido 170 milhões de vezes em 24 horas, maior número já registrado por qualquer serviço de streaming para um álbum em apenas um dia. Um pouco menores que os números da Apple, apesar da maior quantidade de usuários, o Spotify registrou 132 milhões de reproduções das 25 músicas do cantor nas primeiras 24 horas. O recorde anterior pertencia ao rapper Post Malone, com 79 milhões de reproduções no Spotify.

Inglaterra

Socialite que chamou Titi de ‘macaca’ é agredida em show de Anitta

A autointitulada socialite Dayane Alcântara Couto de Andrade, 28 anos, conhecida como Day McCarthy, foi agredida pela brasileira Grasiela Vincent, 40 anos, durante show da cantora Anitta no Royal Albert Hall, em Londres, na última quinta (28). Dayane foi parar nos sites de notícias em novembro do ano passado, após chamar Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, de “macaca com cabelo de bico de palha”. Um dia depois, Gagliasso foi à Cidade da Polícia, zona norte do Rio de Janeiro, para prestar queixa por injúria racial. Depois do episódio, admitiu em entrevista a Roberto Cabrini, do SBT, que é racista, mas que é uma coisa que “não pode controlar”.

Níver do dia

Cláudio Adão

ex-futebolista brasileiro

63 anos