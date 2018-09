Latam reduz pela metade tempo de troca de motores de A320

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem trabalha com aviação conhece o mantra: avião foi feito para voar. O que significa que o tempo em solo, especialmente quando uma aeronave se encontra em manutenção, é precioso.

A Latam recentemente conseguiu um feito interessante: reduzir quase pela metade o tempo de troca de motores de um avião.

Mais de 25 técnicos da companhia estiveram envolvidos em uma operação que, pela primeira vez, substituiu os dois motores de um A320 simultaneamente.

O tempo de troca tradicional, de 38 horas, foi reduzido para cerca de 20 horas.

A troca ocorreu no hangar da Latam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Normalmente é substituído um motor de cada vez para realizar rodízio, como se faz com os pneus de um carro.

A diminuição do tempo de manutenção das aeronaves é importante porque gera menos impacto na malha aérea.

Mesmo com a redução no tempo, porém, a Latam informou que seguiu todos os protocolos de segurança previstos.