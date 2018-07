Lateral Gilberto torce o tornozelo e vira dor de cabeça no Fluminense

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Problema à vista para o técnico Marcelo Oliveira. Com uma torção no tornozelo direito, o lateral Gilberto não treinou nesta quinta e está entregue aos cuidados dos fisioterapeutas do Fluminense.

O jogador sentiu a lesão durante o jogo treino contra o Bangu, vencido pelo Flu por 2 a 0, com gols de Gum e Pablo Dyego.

O clube informou sobre a lesão do camisa 2, mas não deu prazo para retorno aos campos. Na próxima quinta-feira, o time visita o Vasco, às 20h, em São Januário, na volta do Campeonato Brasileiro.