Latino corre mais uma vez o risco de ser preso caso não pague pensão ao filho, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ter a prisão decretada em fevereiro pela Justiça de Manhuaçu (MG) pelo não pagamento de pensão alimentícia à filha de 9 anos, o cantor Latino pode ver mais uma vez algo desse tipo acontecer. De acordo com o site do jornal Extra, ele teria voltado a dever a pensão alimentícia a um dos seus nove filhos e correria novamente o risco de ser preso.

Segundo a publicação, foi a juíza Cristiane de Sá Berbat, da 2ª Vara de Família do Méier, no Rio, quem expediu uma nova intimação contra o artista. O menino tem 6 anos e é fruto do relacionamento com a modelo Jack Blandy.

Ainda de acordo com o Extra, Latino deve quatro meses de pensão e também não quitou a dívida referente ao período entre fevereiro de 2014 e maio de 2015. O cantor, assim, correria o risco de ir preso a qualquer momento. Ele já devia um valor à criança em setembro de 2017. O processo, portanto, é longo. Em 2015, o músico já havia processado a ex-companheira Jack Blandy por crimes de calúnia, injúria e difamação. Na época, a moça já o acusava de não arcar com os compromissos.

A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que o processo está em segredo de Justiça e que, por isso, não pode passar informações.

Procurados, a assessoria de imprensa e o advogado do cantor não responderam às solicitações nem retornaram as mensagens enviadas.