Laura Neiva diz que contará motivo de separação em peça no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Laura Neiva mostrou que está levando com bom humor as notícias sobre a sua separação de Chay Suede —nesta quinta-feira (19), ele desmentiu que está vivendo um romance com uma colega de elenco de "Segundo Sol".

Em seu Instagram, a atriz gravou um vídeo em tom de brincadeira, em que diz que contará o real motivo do término durante a peça "Cabaret Tá Na Rua" na sexta (20), no Rio.

"Você que quer saber o motivo da minha separação com o Chay, vem aqui no 'Cabaret', que eu te contarei em forma de performance. Vem que eu te conto", disse Laura.

Na quarta (18), a atriz publicou uma foto em que aparece completamente nua e que faz parte do livro do fotógrafo Bob Wolfenson, lançado em novembro de 2017.

Chay e Laura terminaram o relacionamento, após quatro anos juntos. A informação foi confirmada pela assessoria do casal através de um comunicado.

Eles estavam com o casamento marcado para o dia 15 de dezembro. A cerimônia seria realizada em uma mansão no bairro de Santa Tereza, zona sul do Rio.

Os dois se conheceram durante as gravações do filme "Lascados", em 2013, e só começaram a namorar no ano seguinte.