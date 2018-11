Laura Neiva posta foto com Chay Suede e se declara quatro meses após término

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Laura Neiva publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (23) uma foto em que aparece abraçada com o ator Chay Suede. O casal estava separado desde julho deste ano.

Na imagem, Laura escreveu: "Eu amo o neneco". Há alguns meses o casal dava indícios de que teria reatado o relacionamento de quase quatro anos —o casamento estava marcado para dezembro deste ano quando terminaram.

Na época, surgiram rumores de que Chay estivesse traindo Laura com Camila Lucciola, sua colega de elenco na novela "Segundo Sol". O cantor se manifestou e disse que os boatos não passavam de uma "caça por cliques". "Camila é minha colega de trabalho."

Os rumores de que teriam reatado a relação surgiram no começo desse mês, quando Laura postou uma foto em suas redes sociais, em uma praia de Fernando de Noronha. No fundo, aparecia um chapéu —usado por Chay em uma foto compartilhada nas redes do ator.