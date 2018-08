Laura Pausini finaliza turnê em Curitiba com sucessos dos 25 anos de carreira

Redação Bem Paraná com assessoria

Depois de lançar seu novo single, Non È Detto, e o novo álbum Fatti Sentire, a vencedora do Grammy® e de múltiplos prêmios Grammy® Latino, Laura Pausini está em turnê mundial. E, para alegria dos fãs brasileiros, a cantora está de volta ao país. Com realização da MCA Concerts, a cantora encerra sua turnê brasileira em Curitiba na segunda, dia 27 de agosto, no Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas. Antes da capital paranaense ela passa por São Paulo, Brasília (23.08) e Recife (25.08).

"Não aguento mais, estou pronta e o compromisso que me aguarda é, mais uma vez, um desafio emocionante. A música é minha vida e logo vou me sentir mais forte do que nunca com minha voz, meus pensamentos e meu coração", declara a cantora italiana.



O Circus Maximus, tradicional arena da Roma Antiga (Itália), foi o local escolhido para a abertura da turnê mundial com dois shows lotados em julho. E Laura Pausini entra para a história! Foi a primeira mulher a se apresentar neste palco que já recebeu artistas lendários como Rolling Stones e Bruce Springsteen. A turnê mundial segue depois para as principais cidades da Europa, Estados Unidos e América Latina.

Com milhões e milhões de álbuns vendidos, Laura é a mais importante e admirada cantora italiana no campo musical no mundo nos últimos 25 anos.

Ainda há ingressos à venda na Plateia Superior - R$810,00 (inteira) e R$410,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos e associados ao programa de benefícios Teatro Positivo possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está acrescido o valor de R$10,00 por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos estarão disponíveis através do serviço Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, São José e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br

Datas da turnê mundial:

Agosto de 2018

2 – Guadalajara, México – Auditório Telmex

4 – México DF, México – Arena Ciudad de Mexico

6 – Guatemala – Forum Majadas

8 – San José, Costa Rica – Estadio Nacional

11 – Guayaquil, Equador – Coliseu Voltaires

14 – Lima, Peru – Jockey Club

16 – Buenos Aires, Argentina – Luna Park

18 – Santiago, Chile – Movistar Arena

20 e 21 – São Paulo, Brasil – Citibank Hall

23 – Brasília, Brasil – Teatro Guimarães

25 – Recife, Brasil – Classic Hall

27 – Curitiba, Brasil – Teatro Positivo

31 – New York, NY – Radio City Music Hall

Outubro de 2018

17 – Barcelona, Espanha – Palau St Jordi

18 – Madri, Espanha – Wizink Center

20 – Paris, França – Zenith La Villette

SERVIÇO:

LAURA PAUSINI

Quando: 27 de agosto de 2018 (Segunda)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do teatro: 20h /Início do espetáculo: 21h

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos:

Classificação etária: 12 anos

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283

Realização: MCA Concerts