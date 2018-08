Laurentino Gomes participa do projeto ‘Um Escritor na Biblioteca’ em agosto

Da redação

O escritor paranaense Laurentino Gomes é o convidado de agosto do projeto Um Escritor na Biblioteca. O bate-papo, mediado pelo jornalista Marcio Renato dos Santos, acontece no dia 7, às 19h30, no auditório da Biblioteca Pública do Paraná. Até novembro, outros quatro autores participam do evento. A entrada é gratuita.

Autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, que remonta a história do Brasil até a Proclamação da República, Gomes já ganhou, entre outros prêmios, seis vezes o Jabuti e dois Esso de Jornalismo. É membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, membro honorário das Academias de Letras das cidades de Maringá e Sorocaba e ocupante da cadeira 18 da Academia Paranaense de Letras.

Jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Laurentino Gomes fez pós-graduação em Administração pela Universidade de São Paulo e possui cursos de especialização nas universidades de Cambridge, na Inglaterra, e Vanderbilt, nos Estados Unidos. Já trabalhou em alguns dos principais veículos de comunicação do país, tendo iniciado sua carreira como repórter dos jornais Correio de Notícias e O Estado do Paraná.

O projeto

Um Escritor na Biblioteca é um projeto realizado pela Biblioteca Pública do Paraná na década de 1980, retomado em 2011, com a participação de autores brasileiros de variadas gerações. Os depoimentos são gravados e, posteriormente, publicados no jornal Cândido e editados em formato de livro pelo Núcleo de Edições da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Serviço

Um Escritor na Biblioteca, com Laurentino Gomes

Quando: Hoje, às 19h30,

Onde: no auditório da Biblioteca Pública do Paraná. R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR

Quanto: Entrada franca

Mais informações: (41) 3221-4917