Lava Jato deixa hiato na infraestrutura, afirma empresário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão da Lava Jato veio em um momento em que o mercado de construção civil estava muito concentrado e precisava de um reequilíbrio. Porém, a operação "destruiu a engenharia do país" e deverá provocar um hiato na infraestrutura, até que o espaço deixado pelas empresas investigadas seja preenchido.

A avaliação é do presidente da Triunfo, Carlo Bottarelli.

A entrevista, concedida em meados de setembro, ocorreu antes da última operação da Lava Jato na quarta-feira (26), que atingiu a Econorte, da Triunfo. Procurada pela reportagem, a empresa informou em nota que já havia criado em março um comitê interno para investigar as denúncias e colaborava com os investigadores.

PERGUNTA - Além do imbróglio do porto em Santos, a Triunfo tem tido diversos problemas. O que deu errado?

CARLO BOTTARELLI - O contrato de concessão por sua natureza é imperfeito. Um contrato de 25 anos de duração tem que estar suficientemente adequado a receber flexibilidade. Existe uma rigidez, que nasce da lei de licitações, que limita a expansão de contratos de obras.

No entanto, alguns órgãos de controle e o judiciário expandiram essa rigidez para as concessões. Criou-se um engessamento.

PERGUNTA - Uma das críticas é que há uma cultura excessiva de fazer aditivos nos contratos.

CARLO BOTTARELLI - Mas esse é o contrato imperfeito. Se o aditivo está correto e respeita o interesse público, qual o problema?

PERGUNTA - Mas acha que houve abusos de empresas que contaram com esses aditivos na hora de dar lances mais competitivos no leilão, pensando: eu ganho, depois renegocio?

CARLO BOTTARELLI - Não acho. Ninguém faz isso. Ninguém joga no risco. Porque tem o risco de não renegociar, que é muito alto, e aí você amarga 25 anos de contrato. Isso é uma cultura de obra.

Na obra você faz isso. Construtora compra esse risco, porque dura dois anos a obra. Em concessões de 25 anos, se você entra errado, você termina errado, a tendência é só piorar.

PERGUNTA - O que precisa ser feito para melhorar?

CARLO BOTTARELLI - Precisa fortalecer as agências, delimitar a atuação dos órgãos de controle. Tem que criar algum mecanismo de controle para o erro imperfeito, o cara tem direito de errar sim, desde que não tenha dolo.

É um campo muito complexo de falar hoje em dia porque hoje a temática é de caça às bruxas e busca de culpados. Mas a pessoa tem direito de errar, o erro existe, é da natureza humana.

PERGUNTA - Com a Lava Jato, o setor de infraestrutura passou a ser visto com mais desconfiança. Como sentem isso?

CARLO BOTTARELLI - O setor está sob análise. Existem empresas mais atingidas, que são as que circulavam ao redor da Petrobras. Mas vejo isso muito na área de construção.

Sem dúvida, precisava-se fazer alguma coisa. O mercado estava muito concentrado, algumas empresas tinha muita força, decidiam. Tinha que ter um reequilíbrio do mercado. Mas nós destruímos a engenharia brasileira. Precisa destruir as empresas? Não sei. A coisa estava tão evoluída, que não sei.

Tem empresas que possam repor [o espaço deixado pelas investigadas]? Acho que tem, vai ser ciclo mais demorado, porque tem menos investimento público. Vamos ter que passar por um hiato.

Nós fomos afetados indiretamente, tivemos [operações de] busca e apreensão, mas nenhuma sentença. Mas afetou o mercado, fica uma desconfiança. Fizemos investigação interna, criamos política interna, analisamos contratações. O tempo vai dizer. Precisava mexer. Precisava destruir? Não sei.

PERGUNTA - O que falta para retomar os investimentos em infraestrutura no país?

CARLO BOTTARELLI - Segurança jurídica. É só segurança jurídica, regulatória. Recursos não precisa, recursos você pode encontrar onde quiser. Mas é duro, hoje o passado não é previsível. Você pode assinar um aditivo ao contrato e depois de quatro anos o TCU [Tribunal de Contas da União] questionar.

PERGUNTA - Um dos temas regulatórios que interessa a empresa é o decreto que regulamentaria a devolução de concessões com problemas financeiros, que chegou a ser anunciado pelo presidente, mas ainda não saiu. Qual o impacto da demora?

CARLO BOTTARELLI - É uma solução melhor do que uma rescisão unilateral. É menos traumático. Mas entendo o presidente que, por conta do [inquérito que investiga suposto favorecimento a uma empresa com a assinatura do] Decreto dos Portos, não assina mais nada até o fim do mandato dele.

Com todo o constrangimento que ele [Temer] está sofrendo, não imagino que faça um decreto que, se for olhar no fundo, vai facilitar vida de quem? Meia dúzia de empresas. Com certeza levaria a uma ação de improbidade.

PERGUNTA - A empresa tem planos de projetos novos?

CARLO BOTTARELLI - É o porto. Não adianta ir buscar projetos novos que vão demandar capital no momento em que não só não tenho capital como tenho uma disciplina de capital diferente, que é organizar a casa.

PERFIL - Carlo Bottarelli, 65, diretor-presidente da Triunfo Participações e Investimentos

Graduado em Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Paraná, entrou na Triunfo em 2003, onde atuou como presidente do Conselho de Administração durante a abertura de capital do grupo