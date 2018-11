Lázaro Ramos faz 40 anos e afirma ser um profissional em construção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Lázaro Ramos comemora 40 anos nesta quinta-feira (1º) e diz ainda ser um profissional em construção, em busca de trabalhos que levem reflexão ao público.

"Eu quero ser o tipo de artista que tem utilidade para a sociedade. Quero continuar inspirado para levar novas histórias para as pessoas, ficar sempre atual e nunca obsoleto", afirmou o ator à reportagem.

Lázaro começou na carreira aos 10 anos, com pequenos trabalhos no teatro de Salvador (BA), onde nasceu. Aos 15, entrou para o Bando de Teatro Olodum e atuou na peça Bai, Bai Pelô. No cinema, seu primeiro papel foi Chico, um dos amigos de Carla Perez em "Cinderela Baiana", de 1998. Quatro anos depois, protagonizou dois sucessos do cinema nacional: "Madame Satã" e "O Homem Que Copiava".

Na televisão, fez dezenas de papéis em séries e novelas. Quando é parado na rua, os fãs se lembram sempre do trapalhão Foguinho, da novela "Cobras e Lagartos", e do barbeiro Zé Maria, de "Lado a Lado". Atualmente, apresenta às quintas na Globo "Os Melhores Anos das Nossas Vidas", um game show em que cada equipe deve defender uma década como a melhor.

"Os papéis que interpretei divertiram as pessoas e foram úteis para levar reflexões ao público, o que sempre foi meu primeiro objetivo nessa profissão", diz Lázaro, acrescentando que se orgulha da ética que guiou seus 30 anos de carreira.

O ator conta que gosta de assistir ao trabalho dos colegas para se atualizar na profissão, além de escutar as pessoas. "O público é meu cliente. Gosto de escutar seus anseios e observar seus movimentos de vida."

Casado com Taís Araújo há 14 anos, com quem é pai de João Vicente, 7, e Maria Antônia, 3, Lázaro diz que a atriz tem "importância dupla" em sua vida.

Na profissão, os atores têm uma sintonia que rendeu pares de sucesso na televisão, como os protagonistas de "Cobras e Lagartos" e, mais recentemente, o casal da série Mister Braun. Em novembro, o casal volta a São Paulo com a peça "O Topo da Montanha", baseado no último dia de vida do líder dos direitos civis americano Martin Luther King.

Em casa, os atores compartilham um afeto que garante um dos casamentos mais duradouros do mundo das celebridades. "Nós nos acolhemos nos momentos de dificuldade, encontramos motivos para dar risadas. Temos planos conjuntos que envolvem nossas carreiras e também nossos filhos", conta Lázaro. "No fim, cada um tem seus desejos, sua trajetória, mas ambos temos esse apoio."

Aos 40 anos, a família é prioridade para Lázaro. "Meu maior desejo é ser um pai digno, criar meus filhos da melhor maneira possível para que eles sejam plenos e felizes e desenvolvam ao máximo suas capacidades."

Já para a profissão, ele quer continuar experimentando. "Espero que eu tenha mais segurança em fazer tudo que faço, dirigir, escrever para a televisão, para o cinema, escrever livros, e ser ator, que é a minha essência e o que deu princípio a tudo."

Ainda neste ano, deve estrear em "O Beijo", adaptação para os cinemas da peça "O Beijo no Asfalto" dirigida por Murílo Benício, e lançar um novo livro infantil em parceria com o desenho infantil Mundo Bita.