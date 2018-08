Lázaro Ramos vai dirigir nova turnê de shows de Péricles pelo país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Péricles, 49, terá um colaborador especial na sua próxima turnê pelo país. O ator Lázaro Ramos, 39, aceitou o convite do sambista e será o responsável pela direção do show "Em sua Direção".

O cantor conta que até então nunca tinha tido um diretor para os seus shows. "Fiquei muito feliz e honrado pelo Lázaro ter aceitado meu convite. Já estamos há algum tempo conversando e trabalhando em cima disso e não vejo a hora de poder concretizar o projeto."

O espetáculo dirigido por Lázaro tem estreia marcada para o dia 6 de outubro, no Credicard Hall, em São Paulo, e no dia 19 de outubro, no Km de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro. Em seguida, o músico viaja pelo país.

Na turnê, o sambista vai divulgar o seu novo álbum, "Péricles em Sua Direção", que estará disponível no fim de setembro e têm entre as novidades as recém-lançadas músicas "Até que Durou" e "Logo de Manhã". Esse é o quinto álbum da carreira solo do cantor, que por 26 anos esteve à frente do grupo Exaltasamba.

No momento, Péricles se recupera de uma cirurgia para a correção de uma hérnia na região lombar. Ele deve retornar aos palcos no dia 7 de setembro, no Guarujá, litoral sul de São Paulo.

Péricles foi anunciado como um dos intérpretes da Mangueira no Carnaval carioca de 2019. Essa será a segunda vez do músico no papel de puxador da escola na Marquês de Sapucaí. Sua estreia aconteceu neste ano.