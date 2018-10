Leandra Leal diz que fez viagem de bate e volta de Manaus ao Rio para votar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Leandra Leal, 36, votou no Rio de Janeiro acompanhada de sua filha, Julia, e do marido Alê Youseff . Ela contou em suas redes sociais que deixou um compromisso em Manaus para não deixar de votar. Junto com Débora Falabella e Thais Araújo, a atriz grava a série "Aruanas", no Amazonas.

"Eu fiz um bate e volta Manaus Rio por amor. Amor ao meu país, a minha filha e a minha mãe. Querendo participar e contribuir para a democracia do meu país. Pela foto que a minha filha vai ter votando com a mãe dela, talvez na eleição mais importante das nossas vidas. Uma prova de que lutamos", afirmou a atriz.

No texto, Leandra lembra do mesmo gesto que seus pais fizeram com ela quando criança. "Lembro das eleições quando criança, acompanhava meus pais eufóricos indo votar. Eles explicavam a importância desse gesto, contavam histórias de amigos e conhecidos que tinham morrido lutando pelo direito de votar. Em cada eleição eles honravam essas vidas", escreveu a atriz.

Sem afirmar qual é o seu candidato, a atriz participou do movimento EleNão e já vinha sugerindo votos a Haddad, Marina, Ciro ou Boulos. "Existem mais opções além do ódio e do medo. Não deixe que o ódio seja maior do que o amor pelo seu país. Não deixe que o medo seja maior do que a coragem de lutar", escreveu em um dos seus posts no Instagram.