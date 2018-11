Leandra Leal, Paulo Betti e outros famosos pedem voto a Haddad em SP e no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dois dias da eleição presidencial, alguns famosos decidiram sair às ruas, nesta sexta-feira (26), para discutir a importância do voto e da liberdade, e pedir apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad. Alguns postaram suas ações nas redes sociais usando a hashtag #horadavirada.

Entre os famosos que aderiram ao ato que acontece nas cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro estão Leandra Leal, Maria Ribeiro, Mariana Lima, Paulo Betti, Letícia Colin, Letícia Sabatella, Luísa Arrais, Maria Flor, Patrícia Pila e Enrique Diaz.

"É um momento crucial da história do nosso país e tem que dialogar olho no olho", disse Leandra Leal enquanto pedia votos para Haddad na praça da República, no centro de São Paulo. Ela, a atriz Maria Ribeiro e mais um grupo de pessoas seguravam cartazes com mensagens como: "Já sabe em quem vai votar?".

Leandra falou que a pesquisa Datafolha de quinta-feira (25), que mostrou crescimento de seis pontos de Haddad, anima. "Estamos aqui vivendo a virada." Ela falou ainda que sente as pessoas muito abertas a dialogar sobre política. "Eu tenho me dedicado a isso todos os dias e acho que a gente está virando, sim".

Para a atriz, uma possível vitória de Jair Bolsonaro (PSL) representa um risco para a democracia. "É um risco a gente institucionalizar todo o preconceito, é um risco para a nossa liberdade, para a nossa expressão. Fora que ele não tem projeto para o país, ele é despreparado. Você olha o plano de governo dele, há várias coisas que não existem. Não existe política para mulher, não existe nada."

Já Maria Ribeiro contou que está gravando um documentário sobre essa última semana antes das eleições. Ela estava acompanhada de uma equipe de produção que filmava toda a ação do grupo na praça da República. Para a atriz e escritora, ir para a rua e dialogar é a única coisa que pode ser feita. "Estou muito angustiada e só penso nessa eleição."

Ela contou que jamais imaginou que Bolsonaro fosse chegar ao segundo turno como favorito. "Ele era uma anedota. Acho que é bastante óbvio que Bolsonaro é fascista e é um sujeito que sequer é inteligente. O cara não sabe falar. É assustador."

Ela pondera, no entanto, que sua popularidade demonstra que o Brasil ainda tem muitas situações não resolvidas. "Estava tudo recalcado. Mas as pessoas são racistas, são machistas e agora a gente está vendo", disse.

Paulo Betti optou por concentrar seu ato na comunidade de Tijuquinha, na zona oeste do Rio, mas também pelos metrôs da capital fluminense. "É 13 no domingo! Vamos para a rua, sem medo, vai dar certo, vamos virar", disse ele em seu Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas).

Um vídeo compartilhado pela internet mostra Betti entregando santinhos no metrô. "Até domingo eu não saio da rua", afirma ele nas imagens feitas por um usuário.

Já Letícia Colin, que já havia declarado seu voto para Haddad, postou uma foto em suas redes sociais em que conversa com pessoas em uma calçada ao lado da colega de elenco de "Segundo Sol" (Globo) Luísa Arraes.

"Conversando sobre liberdade. Revelando bizarras fake news. Pela vida, pelo amor, pelas minorias, que são gigantes. Conversando a gente discorda, dá risada, come bolo, conta coisas que o outro não sabia. Aqui é a favor do amor", disse ela em sua conta no Instagram.