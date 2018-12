Leandro Vilela pode deixar o Paraná Clube no próximo ano

Redação Bem Paraná

O volante Leandro Vilela pode ser mais uma baixa no elenco do Paraná Clube para 2019. O contrato termina em dezembro do próximo ano e, se não for negociado, pode acabar saindo de graça ao fim do vínculo. Além disso, ele estaria na mira do futebol europeu.

Segundo informações do site Globoesporte.com, há dois clubes da Europa interessados no jogador. Os nomes dos clubes não fora divulgados. A janela de transferências para o Velho continente abre em 1º de janeiro. A reapresentação do Paraná Clube ocorre no dia 2 de janeiro.

Recentemente, o presidente do Paraná Clube, Leonardo Oliveira, esteve na Europa para tentar negociar outro volante do clube, Jhonny Lucas. Contudo, ele retornou sem fechar nenhuma venda. O jogador também tinha uma sondagem do Vasco, que pretendia oferecer jogadores em troca.

Jhonny Lucas, de 18 anos, era tratado nos bastidores do clube como a grande possibilidade de o Paraná conseguir algum dinheiro para 2019. Sem essa negociação, a bola da vez poderia ser Leandro Vilela, 23 anos.

Leandro Vilela foi titular absoluto do Paraná Clube nesta temporada. Ele disputou 41 partidas (39 como titular) e não marcou gols.