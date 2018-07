LeBron James diz ter pensado em três equipes antes de assinar com os Lakers

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maior astro do basquete atualmente, LeBron James foi o principal assunto da NBA durante o período de transferências. O craque escolheu o Los Angeles Lakers, mas revelou nesta segunda-feira (30) ter pensado seriamente em jogar por Philadelphia 76ers, Houston Rockets ou até mesmo seguir no Cleveland Cavaliers.

“Pensei bastante no final da temporada, nos prós e contras de [jogar em] vários times, incluindo os Cavs, Philadelphia, Houston e Los Angeles. Então não foi [uma decisão] tão rápida quanto pode ter parecido”, declarou James em sua primeira entrevista coletiva desde o acerto com os Lakers.

Ele ainda revela que a escolha se deu em conjunto com sua família. “Após conversar com a minha família mais do que com qualquer um, senti que este era o passo seguinte a ser dado na minha jornada”, afirmou LeBron, que já tinha casa em Los Angeles há alguns anos.

Aos 33 anos, James assinou contrato por quatro temporadas com os Lakers, que ainda monta seu elenco em torno do astro. A equipe tem jovens promessas e veteranos contratados de forma pontual, característica de um momento de construção, mas James já quer resultado.

“Queremos um desempenho melhor do que no ano passado e queremos ter hábitos campeões”, disse o craque, referindo-se ao 11º no Oeste e a não classificação aos playoffs da última temporada. “Acho que em alguns meses iremos muito bem, em outros nem tanto. Tudo virá com o tempo; quase todos vamos jogar juntos pela primeira vez”, pondera.

Nesta segunda o camisa 23 inaugurou a escola pública “I Promise” (Eu Prometo, em inglês), construída por meio de sua fundação, a “Fundação da Família de LeBron James. O colégio é localizado em Akron, no estado de Ohio (EUA), cidade em que o jogador nasceu e passou a infância.