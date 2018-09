Leclerc será piloto mais jovem da história da Ferrari na F-1

Folhapress

SINGAPURA (UOL/FOLHAPRESS) - Quando saíram os primeiros rumores de que Charles Leclerc ocuparia o lugar de Kimi Raikkonen, havia muita desconfiança no paddock devido à relutância da Ferrari em contratar jovens pilotos. Com 21 anos quando assumir o cockpit no time italiano, o monegasco será o mais jovem da história a ocupar o cargo. Antes dele, o posto de mais jovem ferrarista era de Jacky Ickx, que tinha 23 anos quando estreou pela scuderia, algo muito raro nos anos 1960.

A história mais vitoriosa dos pilotos da faixa de 20 anos é de Niki Lauda, que disputou boa parte dos campeonatos de 1972 pela March e 1973 pela BRM. Ele acabou fazendo sua primeira temporada completa pela Ferrari aos 25 anos, em 1974. O austríaco sagrou-se campeão já no ano seguinte e se tornaria um dos maiores vencedores da história da Scuderia.

Outro exemplo é Gilles Villeneuve, um dos grandes ídolos da história ferrarista. O piloto tinha apenas uma corrida na categoria, pela McLaren, quando caiu nas graças de Enzo Ferrari. Na equipe italiana, correu até sua morte, em um acidente no classificatório para o GP da Bélgica de 1982.

Mais um piloto jovem que rapidamente se tornou ídolo ferrarista, ainda que em uma fase ruim do time, foi Jean Alesi. O francês de origem italiana chegou a Maranello aos 26 anos e, assim, como Leclerc, para fazer sua segunda temporada completa na Fórmula 1.

Nos últimos anos, o piloto mais jovem a ser titular ferrarista foi Felipe Massa. O brasileiro passou, como Leclerc, pela Sauber antes de estrear em Maranello, aos 24 anos. Hoje, ele é um dos pilotos com mais largadas e vitórias pelo time italiano. Massa também era empresariado por Nicolas Todt e foi piloto de testes da scuderia antes de assumir como titular.

Leclerc foi confirmado como companheiro de Sebastian Vettel a partir da temporada 2019 nesta terça-feira (11). Já Raikkonen vai se transferir justamente para o lugar do monegasco na Sauber.