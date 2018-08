Leda Nagle escolhe nome de neta até que Sabrina Sato e Duda definiam um

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se a apresentadora da Record Sabrina Sato, 37, e o noivo, o ator Duda Nagle, 35, ainda estão em dúvida sobre qual nome dar à primeira filha do casal, a hesitação parece não pairar sobre a avó, a jornalista Leda Nagle.

"Minha neta menina sem nome, que vou chamar de Nina... até decidirem...", disse a jornalista em seu perfil no Instagram. Em recentes entrevistas, Sabrina afirmou que pediu ajuda aos fãs para escolher o nome da criança.

Logo no começo da gravidez da primeira filha, Sabrina e Duda passaram por um susto, quando a apresentadora teve um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. Ela contou em entrevista que chegou a pensar que perderia o bebê.

"No início, quando estávamos preocupados com o risco, eu me preocupava dessa instabilidade [hormonal] ser prejudicial à parte física, podia ter um descolamento. Mas, no geral, ela está muito bem, supertranquila e a gente está muito feliz. Temos brigado muito pouco", já havia afirmado Duda ao canal do YouTube.

Sabrina e Duda estão noivos desde o início do ano, mas decidiram deixar a aguardada festa de casamento para depois da gravidez. Karina Sato, irmã e empresária da apresentadora, no entanto, afirmou ao portal UOL que não está descartada a ideia de realizar a cerimônia civil nesse período.

SEXO COM DUDA

No dia 30 de julho, Sabrina disse que fica sem graça de fazer sexo com Duda Nagle. "A bebê está aqui, vou falar: Dá licença, filha, que eu vou com papai?", questionou ela aos risos. O assunto foi abordado por Sato em seu canal no YouTube durante uma entrevista com Shirley Hilgert, do canal Macetes de Mãe.

Sato, no entanto, diz que ainda não se acostumou com a barriga e as posições. "Com essa barriga, você vira pra um lado, vira pra outra. Acrobacia, esquece", brincou. "Fico com vontade, mas na hora de fazer acho desconfortável. Qual a posição além da de ladinho. Existe outra?", completou.

SE PARAR AGORA, E A FORÇA PARA VOLTAR DEPOIS?

Madrinha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, de São Paulo, e rainha da Vila Isabel, Rio, a apresentadora da Record disse que pretende desfilar no Carnaval de 2019.

"Pensei: 'Se eu parar agora, e a força para voltar depois, né?' Claro que vou estar amamentando, não vou deixar de amamentar. O corpo tem que deixar como for. Meu retorno vai ser de forma natural, porque eu vou estar amamentando, me cuidando, a minha prioridade será a minha filha", disse Sabrina ao UOL com confirmação de sua assessoria.

O discurso da apresentadora do Programa da Sabrina vai de encontro à declaração dada em junho passado, quando ela afirmou que estava pensando em dar um tempo do Carnaval. "Quando você para, você é substituída. E quando é substituída, não volta, raramente acontece isso. Então, tenho que tomar essa decisão logo", disse à época.