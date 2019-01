Legado lança 7ª edição de programa de aceleração para negócios sociais e abre vagas para startups

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Projeto Legado 2019 vai selecionar 30 iniciativas brasileiras de impacto social com foco em inovação e perfil de negócio. Entre as novidades do edital nacional estão as cinco vagas destinadas a startups do bem. Interessados podem se inscrever até 10 de fevereiro.

O Instituto Legado de Empreendedorismo Social lança nesta quinta-feira (10) a sétima edição do Projeto Legado, programa gratuito de aceleração de iniciativas de impacto social e ambiental positivos que desde 2013 já apoiou mais de 160 organizações de todo país. A versão 2019 prevê seleção de 30 empresas ou projetos de todo Brasil. A novidade é que esse ano a aceleradora vai destinar até cinco vagas para startups sociais, que são negócios em fase inicial, com potencial de escala e que tem a atuação socioambiental como propósito primordial. Interessados têm até o dia 10 de fevereiro para baixar o edital e se inscrever pelo site institutolegado.org.

O pré-requisito mínimo para concorrer ao edital é ter como prioridade a geração de impacto social ou ambiental positivo e já estar com atividades em funcionamento há pelo menos um ano (startups estão dispensadas deste prazo). Não são aceitas inscrições de projetos vinculados ao poder público ou a partidos políticos. Não é necessário formalização jurídica, mas é importante que os candidatos tenham interesse em consolidar e rentabilizar suas ideias e amadurecer aspectos organizacionais ao longo do programa a fim de conquistar sustentabilidade financeira. “A saúde financeira tem se mostrado um grande obstáculo para iniciativas de impacto social e, por isso, o Instituto Legado tem como missão fomentar a visão de negócio e dar ferramentas para que essas organizações sejam cada vez mais autônomas e tenham condições de ampliar seu legado no mundo”, comenta Julyanna Costa, Gestora do Instituto Legado.

Uma das novidades do edital deste ano é abertura de vagas para startups, que vão passar por um projeto piloto de incubação. Assim, além de fortalecer a visão empreendedora e de autonomia financeira para impacto social, o Instituto Legado visa encorajar o diálogo com a tecnologia em busca de soluções para o Brasil e o mundo. “A tendência do uso de tecnologias modernas - como a inteligência artificial e a nanotecnologia - para solução dos grandes problemas locais e globais é uma demanda que pretendemos incentivar cada vez mais como estratégia de ampliação de impacto”, comenta James Marins, presidente e fundador da aceleradora social.

As selecionadas serão beneficiadas com um cronograma anual de capacitações envolvendo aspectos gerenciais e jurídicos a fim de fortalecer a organização e proporcionar a ampliação de suas atividades. Ao final do processo, as participantes passam por uma banca avaliadora e têm a chance de disputar três investimentos financeiros de R$ 10 mil cada, além de horas de mentoria. O resultado do Prêmio Legado de Empreendedorismo é anunciado durante o Legado Experiência, celebração que ocorre ao final do ano e reúne todo o ecossistema de impacto em Curitiba. A última edição reuniu cerca de 500 pessoas no Teatro Guaíra. Durante a história do programa, 18 instituições já foram beneficiadas com o prêmio em dinheiro. As startups que vierem a participar do PL 2019 não terão direito a concorrer ao prêmio.

Inscrições

No ato da inscrição, além de preencher um formulário online, os candidatos deverão gravar um vídeo de apresentação de até 2 minutos. As dúvidas sobre o processo de seleção serão esclarecidas durante encontros presenciais que a coordenação do PL deve realizar em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. Instituições de outras localidades do país podem acompanhar as dicas e tirar dúvidas pelas redes sociais, acompanhando as transmissões ao vivo pelo instagram @instituto.legado.

Sobre Instituto Legado

O Instituto Legado acredita que o Empreendedorismo Social é uma ferramenta eficaz para a transformação do mundo. Acreditamos no Movimento Transformador Massivo e no poder exponencial da inovação. Entendemos que pessoas empoderadas têm poder de mudança e que o trabalho em conjunto produz mais e melhores resultados. Criamos condições para ampliação do legado de pessoas e iniciativas sociais e ambientais. Oferecemos educação formal, programas de aceleração e oportunidades estratégicas para fortalecer, desenvolver e conectar agentes de transformação com atuação socioambiental. Nosso propósito é impulsionar o Movimento Transformador Massivo, apoiar e criar condições de trabalho em rede para que o impacto socioambiental do mundo cresça.