Lei de Proteção: cuidados devem ser mantidos na web

Da redação

Nesta semana, o presidente Michel Temer sancionou a Lei de Proteção de Dados Pessoais, denominada pelos parlamentares como “marco legal de proteção, uso e tratamento de informações” no Brasil. Em resumo a nova lei assegura que o dados pessoais não sejam utilizados em o expresso consentimento do titular, garante ainda o direito de qualquer brasileiro de editar ou excluir as informações pessoais de bancos de dados, conferindo, ainda, proteção especial aos dados sensíveis de cada cidadão, tais como informações a respeito da raça, credo, religião, filiação partidária, dentre outros.

Apesar da nova lei, especialista mantém o alerta sobre a necessidade de que cada um tome cuidado da hora de preencher cadastros, principalmente, em lojas virtuais. Com a publicação da nova Lei de Proteção de dados, datada de 15 de agosto de 2018, as empresas brasileiras e estrangeiras terão o prazo de 18 (dezoito) meses para se adequar e cumprir todas as determinações e inovações trazidas pela nova legislação no Brasil.

Vale ressaltar que a medida atinge a empresas multinacionais devendo ser observada por qualquer pessoa natural ou jurídica cuja operação de tratamento seja realizada no território nacional, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional e/ou os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

Enrte os pontos positivos da lei está a definição de dados pessoais como “qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável”. Sobre dados sensíveis, no entanto, a lei é bem mais específica, e inclui na conta origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, informações genéticas ou biométricas, entre outros pontos.

Consentimento dos usuários

A legislação também é precisa aqui. Consentimento é a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada”. As empresas também precisam deixar clara a finalidade (“realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados”) do uso dos dados e limitar o uso das informações a esse fim.

Transparência

A lei obriga que as empresas sejam claras em seus textos e específicas na hora de definir a finalidade do uso. “O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e serão nulas as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais”, diz a legislação. O texto também visa garantir que o titular dos dados possa acessar facilmente as informações que as empresas têm sobre ele — e que possa revogar sem dificuldades o consentimento sobre o uso das informações.

Responsabilidade sobre os dados

O “titular” dos dados mencionado acima é a pessoa a que os dados se referem, como especifica a legislação. Já os responsáveis são, como explica Peck, “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privada que realizada decisões sobre o tratamento de dados” — basicamente, as empresas. Mas há uma divisão: o “responsável” propriamente dito decide como vai ser feito o tratamento, enquanto o “operador” realiza o tratamento dos dados. Ambos, no entanto, são responsáveis pela segurança das informações.

Segurança

“Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado”, diz o artigo 46 da lei. Isso vale para qualquer empresas que entrar no meio do tratamento e também obriga as companhias a informar abertamente (e rápido) quando houver um problema. É algo que muitas já precisam fazer pelo bem dos consumidores, mas que nem todas fazem direito. Com a lei de proteção de dados, isso deverá ser mais facilmente punível.

Mesmo com a lei, veja dicas de como proteger os dados pessoais

Softwares do computador e smartphone devem sempre ser atualizados, especialmente os programas antivírus. Intale programas de firewall e criptografia que ajudam a manter seus dados seguros.

Fique atento ao recebimento de mensagens não solicitadas que peçam informações pessoais ou download de arquivos. Se for de alguma instituição, entre em contato por telefone para se certificar se a mensagem é autêntica. Nunca preencha formulários ou baixe arquivos sem ter certeza de sua procedência.

Não utilize senhas fáceis de serem reproduzidas ou relacionadas a você, como sua data de aniversário ou de pessoas próximas. Procure criar senhas aleatórias, que misturem letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Não utilize computadores públicos para acessar informações sigilosas, como dados bancários. Essas máquinas podem estar programadas para reter informações como número da conta e senha de acesso.

Não utilize redes de Wi-Fi públicas. Ao acessá-las, evite entrar em conteúdo sigiloso e digitar senhas.

Após acessar sites que exijam senha, lembre-se de sair deles fazendo o logout. Isso evita que seus dados fiquem expostos caso outra pessoa acesse o computador.

Se for armazenar conteúdo pessoal na nuvem, em serviços como Dropbox, Google Drive etc, faça em arquivos compactados com senha. Assim, mesmo que alguém consiga acessá-los, não poderá ver seu conteúdo.

Nas redes sociais, fique atento ao grau de privacidade das postagens. É sempre possível configurar para que apenas amigos ou mesmo algumas pessoas específicas vejam o que foi compartilhado.