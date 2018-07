Lei obriga pet shops em SP a incentivar adoção de animais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pet shops e clínicas veterinárias no estado de São Paulo devem agora exibir cartazes que incentivem a adoção de animais. A medida está prevista em lei publicada no “Diário Oficial” de sexta (13).

Segundo o texto, o cartaz deve apresentar, de forma clara e visível ao público, o nome de ONG ou entidade responsável pelo animal, telefone e email para contato e informações de conscientização sobre a importância da guarda responsável.

Os bichinhos devem ser entregues para adoção castrados, vacinados e vermifugados.

A lei, com base no projeto do deputado Gil Lancaster (DEM), já está valendo.

Além de dar um lar a um peludinho, a medida pode ajudar a desafogar canis e abrigos de ONGs, que vivem lotados.

Não há estimativas oficiais sobre o número de animais abandonados no estado. Dados de 2014 da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontam cerca de 30 milhões de cães e gatos nas ruas do país.