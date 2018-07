Leicester confirma transferência de Mahrez ao Manchester City

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Riyad Mahrez vai defender o Manchester City a partir da próxima temporada. O Leicester confirmou nesta terça-feira (10) a transferência do meio-campista argelino para o atual campeão da Premier League.

De acordo com comunicado divulgado pelo Leicester, a transferência do jogador de 27 anos ao City é a mais cara da história do clube. Os valores, no entanto, não foram revelados.

Um dos destaques na campanha do título inglês da temporada 2015-16, Mahrez chegou aos "Foxes" em 2014 após passagem pelo Le Havre, da França. Na Inglaterra, ele defendeu o Leicester em 180 jogos e marcou 48 gols ao longo de quatro temporadas.

Após o anúncio, o Manchester City compartilhou nas redes sociais uma foto do jogador posando com a camisa do clube. Mahrez vai usar a numeração 26 em Manchester.