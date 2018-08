Leilão da Eletrobras é suspenso por Justiça do Trabalho do Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O leilão de venda das distribuidoras da Eletrobras no Norte e no Nordeste do país foi novamente suspenso, nesta quinta-feita (16) pelo órgão especial do TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro).

A suspensão atende a uma ação movida por sindicatos do setor, que pedem um estudo de impacto trabalhista da venda.

No início de junho, a 49º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro já havia suspendido o leilão, mas o presidente do TRT cassou a decisão liminar.

Os advogados do sindicato recorreram ao órgão especial do tribunal, que votou pela nova suspensão do certame, previsto para o dia 30 de agosto.