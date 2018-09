Leilão de ativos da Eletrobras não atinge meta e arrecada R$ 1,3 bi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eletrobras arrecadou R$ 1,3 bilhão com a venda de sua participação em ativos de geração eólica e de transmissão de energia, em um leilão com baixa competição e lotes sem interessados.

Inicialmente, a estatal pretendia levantar R$ 3,1 bilhões com a venda das participações, que foram divididas em 18 lotes.

No entanto, não houve propostas para sete deles no certame, realizado nesta quinta-feira (27), em São Paulo.

A competição fraca já era esperada, por causa do prazo curto que os investidores tiveram para analisar os lotes e o fato de que a participação da Eletrobras na maior parte dos projetos era minoritária, o que afastou companhias que preferem ter o controle dos empreendimentos.

A combinação desses fatores favoreceu os sócios que já tinham participação nos ativos: além de já conhecerem bem os empreendimentos, o que facilita a análise, viram uma oportunidade de ampliar sua fatia ou assumir o controle nos projetos.

Apenas dois lotes foram arrematados por grupos de fora, que ainda não tinham participação no ativo.

O resultado foi considerado "um sucesso" pelo presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior.

"Nosso objetivo era terminar este ano com alavancagem [endividamento em relação à geração de caixa] abaixo de 3 vezes. No primeiro semestre, estava em 3,4. Com o resultado de hoje chegamos bem perto da meta, com cerca de 3,1", afirmou.

Os recursos das vendas deverão entrar no caixa da companhia ainda neste ano.

Eles representam cerca de 7,4% da dívida líquida da estatal no primeiro semestre (último dado divulgado).

O leilão desta quinta é parte de um plano de reestruturação da estatal que vem sendo conduzido pelo presidente desde meados de 2016, quando assumiu.

As medidas têm reduzido o endividamento da estatal, que chegou ao fim de junho deste ano em R$ 17,6 bilhões.

A reestruturação inclui também a venda das distribuidoras da Eletrobras, a redução do número de funcionários, renegociação de passivos, entre outros.

Após o leilão, Ferreira afirmou que a Eletrobras tentará leiloar novamente os lotes que não foram arrematados nesta quinta.

"Eram os lotes maiores, o pessoal precisaria de um tempo maior. O interesse de vender continua o mesmo."

O interesse mais baixo ocorreu entre os empreendimentos eólicos: dos oito lotes, cinco não receberam proposta, e os demais foram vendidos pelo preço mínimo, sem disputa.

Os ativos de transmissão atraíram mais interesse e concorrência, embora dois lotes não tenham recebido oferta.

Os resultados de dois lotes --aqueles vencidos por empresas de fora, que não eram sócias no ativo-- ainda podem ser alterados, porque o edital prevê o direito de preferência dos acionistas que já têm participação.

É o caso da Copel, que venceu a disputa pela linha de transmissão de Uirapuru e do consórcio Olympus VI, que levou um lote de linhas na Amazônia.