Leilão em terminais não atrai interessados no Porto de Paranaguá

Agência Estado

Autoridades governamentais se disseram surpresas com a ausência de interessados nos dois terminais portuários no Porto de Paranaguá que foram ofertados em leilão na última sexta , um voltado para movimentação de papel e celulose (PAR01) e outro de veículos (PAR12).

O certame ocorreu na manhã desta sexta e resultou no arrendamento de apenas um terminal portuário, localizado no Porto de Itaqui, no Maranhão, que foi conquistado pela Suzano Papel e Celulose, única proponente, que ofereceu um valor de outorga de R$ 100 mil. O valor mínimo era de R$ 1.