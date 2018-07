Leiloeiros do Paraná e Santa Catarina destacam serviços do Detran-PR

AEN

O presidente do Sindicato dos Leiloeiros Públicos Oficiais do Paraná e Santa Catarina, Gabriel Baron Junior, destacou na noite de segunda-feira (23) as inovações feitas pelo Governo do Estado no Detran-PR e que tem contribuído para agilizar o trabalho da categoria.

Segundo ele, o prazo de emissão de documentos por parte do órgão trânsito caiu de 20 dias para dois. “Isso faz toda a diferença para o trabalho dos leiloeiros”, disse Baron.

As declarações foram feitas durante jantar comemorativo do sindicato, realizado em Curitiba, e que reuniu cerca de 800 pessoas. A governadora Cida Borghetti participou do encontro e destacou que os leiloeiros públicos exercem importante papel na execução do processo judiciário.

O leiloeiro é reconhecido como um auxiliar da justiça, e merece fé pública de seus atos no processo judicial e em ações como remoção e guarda de bens penhorados.