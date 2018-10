Leite é produto com maior alta no preço neste ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O litro do leite longa vida está mais em conta para o consumidor, porém o produto é o que mais subiu no ano, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

A alta acumulada é de 37,04% em São Paulo. A inflação oficial acumulada no ano é de 3,34%, no índice do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).Entretanto, em setembro, a queda do leite foi de 6,81%.

Segundo o economista da Apas (Associação Paulista de Supermercados), Thiago Berta, a queda nos preços se deve ao aumento da produção, tradicionalmente maior no segundo semestre, principalmente na região Sul.

De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), é esperado que o preço do produto caia ainda mais nos próximos meses, porque deve aumentar a captação do produto nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Berta avalia que, apesar da queda, a pressão do leite no acumulado do ano ainda é grande por conta de eventos atípicos no primeiro semestre, como a paralisação dos caminhoneiros, no fim de maio.

"Com a greve, houve descarte de mais de 600 milhões de litros de leite, praticamente zerando o estoque. Além disso, houve seca e entressafra complicadas", explica.