Lelê Saddi aposta em visual menos 'street wear', cores néon e peças de alfaiataria para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Lelê Saddi, 30, revelou as suas apostas para as próximas estações nesta terça-feira (23), durante a 46ª edição da São Paulo Fashion Week.

Recém-chegada da semana de moda de Paris, Saddi firma ter visto na capital francesa muitas peças de alfaiataria e estilo delicado. "Vi roupas muito femininas e menos 'street wear'. A moda de rua ficou um pouco de lado. Adoraria ver um pouco disso por aqui."

Saddi exemplifica citando o desfile da grife Patricia Vieira, que aconteceu na tarde desta segunda (22). "Amei ter visto peças de couro com bordado, que é uma moda linda e única. Adoro usar peças femininas, é super o meu estilo e funciona para o meu biotipo".

A influenciadora também afirma que já tem adotado as peças de alfaiataria em suas composições, pois costumam ser mais versáteis e nunca saem de moda, além de funcionarem em inúmeras ocasiões -e não apenas em ambiente de trabalho.

Saddi também aposta nas cores néon para a próxima estação do ano. "O néon é bom para o nosso verão e tem tudo a ver com o clima do brasileiro."