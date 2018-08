Lena Dunham posta foto nua para comemorar 9 meses de retirada de útero

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lena Dunham, 31, postou nesta quarta-feira (15) uma série de três fotos nuas em uma de suas redes sociais.

O motivo, como ela mesma aponta na legenda, é exaltar o aniversário de nove meses do dia em que fez histerectomia, procedimento de remoção do útero.

Em seu perfil do Instagram, ela fez a publicação e escreveu:

"Hoje é o Dia Nacional de Leathercraft, Dia Nacional do Relaxamento e Dia Nacional da Torta de Merengue e Limão. É também o aniversário de nove meses da minha histerectomia. Eu nunca celebrei o aniversário de nove meses de nada e percebi ontem à noite por que esse número parece tão engraçado -eu nunca vou fazer isso da maneira que planejei. Meu corpo está praticamente curado e todo dia eu encontro um novo hematoma no meu coração, mas hoje eu me ofereço gratidão: do lugar mais dolorido, eu de alguma forma soube me escolher. O mais puro brilho de quem somos e sabemos que podemos ser está sempre disponível para nós, calmo e verdadeiro em nosso centro. Meu amigo Paul nomeou meu útero de Judy, e quando ela estava sendo arrogante, nós a chamamos para fora, daí a tatuagem em minhas costelas, que doía para cacete mesmo com analgésicos: #RIPJudy. Hoje eu agradeço por Judy, por sua saída elegante e por este corpo, que é mais forte do que eu já dei crédito. Feliz Dia do Dando Nascimento a Mim Mesma."

A criadora de "Girls" já relatou em entrevistas que recorreu ao procedimento porque sentia fortes dores causadas pela endometriose, doença em que o tecido que revolve o útero começa a crescer por fora do órgão.

A doença afeta cerca de 176 milhões de mulheres no mundo, e a decisão de Dunham por remover o útero veio após mais de uma década de tentativas de diminuir as dores com cirurgias corretivas e tratamentos alternativos.

Ela ainda revelou que teve dificuldade para conseguir que os médicos aceitassem sua opção de remover o órgão, já que não tem filhos e ainda está em idade reprodutiva.