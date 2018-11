Lentes de contato nos dentes viram tendência na busca incessante pelo sorriso perfeito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ter o sorriso branquinho e alinhado é o grande desejo do momento entre os famosos. Diversos deles, tanto atores, cantores e apresentadores precisam aparentar um sorriso saudável na frente das câmeras. E, segundo especialistas, essa onda do sorriso perfeito tem pego as pessoas em geral, que, espelhadas pelo ídolo, querem o mesmo sorriso impecável.

E o procedimento mais comum utilizado para isso é a colocação de lentes de contato nos dentes. O processo tem feito a cabeça (e a boca) de cada vez mais pessoas. "Há, sim, uma crescente procura devido à grande divulgação na mídia. O público varia bastante de tipo, mas o que a maioria busca são dentes bastante claros e alinhados", revela Rose Yakushijn Kumagai, especialista da Clínica Maxilart com ênfase em estética.

As lentes de contato dental são peças ultrafinas que podem ter entre 0,25 milímetros e 0,3 milímetros e que são delicadas e confeccionadas em cerâmicas de porcelana. Devido à pouca espessura, sua indicação é bastante precisa. Para a doutora Rose, quem tem uma cor favorável, alinhamento bom e dentes pouco volumosos já tem os pré-requisitos para este tipo de tratamento. "Basicamente é possível corrigir pequenos detalhes estéticos. Já as facetas, outro procedimento, corrigem cor e forma, por exemplo. Mas muitas vezes pode-se atender às necessidades estéticas dos pacientes com intervenções com resina composta (o mesmo material que é utilizado para restaurações)", afirma.

Por isso, cada caso é um caso e todos que optem em passar pelo tratamento precisam de orientação quanto às suas expectativas.

O procedimento para colocar as porcelanas, segundo dentistas, é bastante simples e rápido. O paciente vai ao consultório e realiza uma moldagem que será enviada a um laboratório protético. Depois, essas peças são provadas e coladas diretamente sobre os dentes. "É um tratamento que pode durar muitos anos na boca, mas a sua longevidade está relacionada aos cuidados do paciente. Possíveis trocas podem ser necessárias por fraturas, retração gengival ou até mesmo devido a alteração da cor dos dentes", afirma Rose.

Segundo a cirurgiã dentista Mariana Suzuki, o procedimento tem o seu preço. Aqui, mais uma vez vale o registro: é preciso ter a consciência se ter um sorriso bonito é uma prioridade. "Custa em torno de R$ 1.400 cada dente, dependendo da cidade ou bairro. Existem facetas em resina que têm um valor mais baixo, mas exigem um maior desgaste [no dente, anteriormente], e a estética, apesar de ser muito satisfatória, é considerada inferior."

Vários famosos já passaram por esse tratamento e, hoje, exibem um sorriso alinhado. Simaria, da dupla sertaneja com Simone, revelou que teve de colocar esse tipo de implante dentário. Ela sofreu de uma tuberculose ganglionar e perdeu boa parte dos dentes. No caso dela, portanto, foi um procedimento necessário. Porém, muitos outros atores e atrizes famosos já fizeram, mas nem sempre eles revelam.

O importante é estar ciente de que é um procedimento para a vida toda, irreversível. "Os pacientes têm acesso a fotos de antes e depois de famosos e gostam. Lembrando que procedimentos estéticos devem ser feitos com a saúde bucal em dia. Então, se a pessoa tem gengivite, cáries, dentes para extrair, todo o tratamento deve ser feito, necessariamente, antes das lentes", conclui Mariana.

É preciso ter cuidados

Muita gente que opta pela busca do sorriso perfeito não mede esforços para consegui-lo. Porém, especialistas alertam que é preciso ter cuidado na hora de fazer o procedimento. Para Rose Yakushijn Kumagai, da Clínica Maxilart, o maior risco é o desgaste de estrutura dental sadia sem necessidade. "Atualmente, há diversas opções de tratamento, e a escolha de um bom profissional é imprescindível para que os anseios estéticos sejam atendidos sem que haja prejuízo para a saúde do paciente", afirma. Ela complementa. "Vale ressaltar que, uma vez desgastada, a estrutura dental não se formará novamente. Há como restaurar, porém nenhum material utilizado em qualquer que seja a opção restauradora é superior ao dente natural sadio", aponta.

Além da escolha correta do profissional, especialistas pedem que as pessoas não acreditem em milagre, ou seja, em procedimentos estéticos com preços muito baixos. Por se tratar de um procedimento bucal e estético, há custos um pouco mais elevados. Além disso, não deixe de tirar todas as suas dúvidas antes de encarar todo esse mecanismo.

"A pessoa tem de ter em mente que é um processo irreversível. A estrutura dental que se perde no preparo (desgaste) não volta mais. A higiene também deve ser feita rigorosamente para evitar infiltrações de cárie. É muito importante conversar com seu dentista sobre suas expectativas e tirar todas as dúvidas antes do procedimento para não se arrepender depois", diz a cirurgiã dentista Mariana Suzuki.

Susto grande

A fisiculturista, empresária e coach Renata Spallicci, 37, colocou lentes de contato nos dentes no final de 2015, mas teve problemas após o procedimento. "Eu tinha um problema muito sério de bruxismo e desequilíbrio do maxilar, da mordida, e por não ter usado aparelho na adolescência para corrigir, o meu corpo foi se adaptando e criando outros probleminhas. Além da questão estética, havia a possibilidade de consertar a questão da mordida e do desgaste dos dentes, principalmente os de trás. Escolhi fazer o tratamento completo", lembra a influenciadora digital.

A modelo e atleta Renata Spallicci colocou lentes nos dentes, mas teve problemas no começo Divulgação A modelo e atleta Renata Spallicci colocou lentes nos dentes, mas teve problemas no começo Ela rememora detalhes do ocorrido. "O resultado estético é muito bonito, mas tive uma série de problemas desde o dia que comecei. Para poder aplicar as lentes de contato é preciso fazer um desgaste no dente, e nesse processo tive um problema com um dente frontal. No mesmo dia, fui encaminhada para um outro especialista para fazer um canal de emergência. Lembro que foi um dia que fiquei mais de oito horas em procedimento. Sentei no chão da recepção da clínica e chorei de cansaço, estresse", revela

Justamente pela busca de um sorriso perfeito, a modelo aconselha a escolha precisa de um bom profissional. "É preciso ficar de olho e tomar cuidados. Fiquei dois anos em tratamento de enxerto ósseo e enxerto gengival. Só neste dente que acabei perdendo foram quatro cirurgias. Mas, hoje, sou suspeita. Dentes perfeitos abrem portas", finaliza.

Realização de um sonho

Se há quem prefira guardar dinheiro para a compra de um carro ou de relógios, por exemplo, existe também quem tenha como prioridade o sorriso alinhado e bem branquinho. Esse é o caso da modelo Thaiz Schmitt, 28, que tinha o desejo de mudar o seu sorriso. "Coloquei lentes há dois anos, mas já queria ter colocado há muito tempo. Porém, como eu tinha a mordida cruzada e bruxismo, tive primeiro de usar um aparelho por quatro anos", lembra.

Apesar da demora, para ela, valeu a pena. "Amei o resultado, deu uma elevada na minha autoestima. Ainda mais na minha profissão que preciso estar bem e pronta sempre para fotografar ou gravar. As pessoas falam que estou mais bonita e perguntam o que eu fiz", diz.

A modelo Fernanda Lacerda, a Mendigata, 30, também revela que passou pelo procedimento e não se arrepende. "Eu achei maravilhoso. A manutenção é simples, basta manter os dentes sempre limpos. Não é barato, mas hoje em dia está bem mais acessível. Quando se é artista as coisas ficam mais fáceis, não vou mentir. Mas vale a pena", reforça.

A modelo Fernanda Lacerda aderiu às lentes de contato nos dentes e não se arrepende Divulgação A modelo Fernanda Lacerda aderiu às lentes de contato nos dentes e não se arrepende A cantora sertaneja Yara Vellasco, 32, diz que o caso dela foi bem rápido e tranquilo. Ela conta que ter dentes bem alinhados e brancos é um sonho antigo. Até conseguir, Yara revela que sofreu bastante com a aparência. "Eu apliquei as lentes 15 dias antes da gravação do meu DVD. Eu não era feliz com meu sorriso e aproveitei a oportunidade. Tinha muita vergonha. Me achava feia, não sorria nunca. Quando eu tinha de sorrir, era um meio sem graça", afirma.

Agora, tudo mudou. "A primeira coisa que reparam em você é o sorriso. Dentes bem cuidados são muito importantes para que as portas se abram", define.