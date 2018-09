Leny Andrade e Gilson Peranzzetta homenageiam Cartola e Nelson Cavaquinho

Da redação

No repertório do show ‘Canções de Cartola e Nelson Cavaquinho’, temas como 'Folhas Secas', 'Rugas', 'Palhaço', 'As Rosas Não Falam', 'Acontece' e 'O Sol Nascerá', se juntarão a outros clássicos dos compositores homenageados em CD lançado recentemente pela Fina Flor. O trabalho celebra 40 anos de amizade e parceria entre Leny Andrade e Gilson Peranzzetta.

Leny Andrade é considerada a maior cantora de jazz brasileira, a representante do samba jazz, e nos 60 anos de carreira levou o ritmo e o suingue da música do Brasil para todos os continentes. Com uma capacidade de improvisação jamais vista, Leny é reconhecida como a Ella Fitzgerald brasileira e tida como uma das melhores intérpretes da nossa música de todos os tempos.

O pianista, compositor, arranjador, produtor, diretor musical e maestro Gilson Peranzzetta é um dos mais renomados músicos brasileiros da atualidade, uma referência na música brasileira. Citado por Quincy Jones como um dos maiores arranjadores do planeta, cinco vezes vencedor do Prêmio da Música Brasileira, Gilson Peranzzetta é autor de mais de 200 canções, entre elas Love Dance, Setembro e Obsession, sucessos mundiais.

A abertura do show fica por conta do pianista Diogo Monzo com músicas de “Filhos do Brasil”, seu mais recente CD, projeto de piano solo que tem como objetivo compartilhar um pouco da história da música brasileira.

No CD foram gravadas 14 músicas com performances focadas na improvisação musical – especialidade de Diogo.



SERVIÇO

Show ‘Canções de Cartola e Nelson Cavaquinho’

Quando: 14 e 15 de setembro (6ª feira e sábado), às 20h

Onde: Capela Santa Maria – Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro

Quanto: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia-entrada)