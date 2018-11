Leo Jaime larga em primeiro lugar na Dança dos Famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A salsa foi o ritmo que desafiou o grupo deste domingo (11) a tentar uma vaga para a final do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão (Globo).

Leo Jaime se destacou em sua apresentação e garantiu o primeiro lugar com 69 pontos. Dani Calabresa, Erika Januza e Nando Rodrigues também se apresentaram.

Fausto Silva deixou claro, ao final da apresentação de Leo Jaime, que não é preciso '"recorrer à cirurgia bariátrica" para se tornar um grande dançarino. "Abaixo à dieta", brincou o apresentador.

O júri concordou. "Eu fiquei impressionado. É maravilhoso a gente poder sentir o que ele faz com esse corpo dele que não é um corpo para dança. Mas ele supera isso de uma maneira fantástica. Esse casal me emocionou", afirmou o bailarino Marcio Rongetti, que fez parte do júri técnico.

Leo Jaime conquistou uma boa pontuação, mas ainda vai concorrer com outras cinco duplas que se apresentam no próximo domingo (18). O grupo B é formado por Bia Arantes, Mariana Ferrão, Danton Mello, Paula Tomé e Sérgio Malheiros.

Após as apresentações do grupo B, cinco duplas serão eliminadas. E as seis melhores vão garantir uma vaga para disputar a final do quadro marcada para o último domingo do mês.