Léo Pain vence a 7ª temporada do The Voice Brasil e dá quarta vitória seguida a Michel Teló

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gaúcho Léo Pain, 34, é o campeão da sétima temporada do The Voice Brasil (Globo). O reality terminou na noite desta quinta-feira (27), dando o prêmio de R$ 500 mil e a produção de um álbum.

Com esse resultado, o técnico Michel Teló, 37, conseguiu sua quarta vitória seguida no programa. Nos últimos três anos, ele venceu o programa com Renato Vianna, Mylena Jardim e Samantha Ayara. Neste ano, o campeão levará R$ 500 mil e a produção de um álbum.

Morador de Santa Maria, Léo Pain ingressou na música aos 12 anos, e possui mais de 40 prêmios como intérprete de canções nativistas. Desde 2012, no entanto, ele foca sua carreira solo no sertanejo.

Pain chegou à final com os concorrentes Erica Natuza, do time Brown; Isa Guerra, do time Lulu; e Kevin Ndjana, do time Ivete.

Priscila Tossan e Murillo Bispo, que chegaram a ser considerados favoritos para o levar o prêmio, foram eliminados nas semifinais, realizadas na terça (25). Murillo conseguir mais votos do público na ocasião, mas acabou perdendo a vantagem com os 20 pontos dados por Carlinhos Brown a sua concorrente, Erika Natuza.

Priscila Tossan foi, por mais uma semana, a concorrente mais buscada na internet, segundo levantamento feito pelo Google. Na primeira semana de setembro, ela concentrou 72,5% das buscas por participantes do programa. Já Murillo Bispo foi elogiado por Anitta na semana passada: "É um artista pronto", disse a cantora.