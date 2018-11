Leo Picon avalia cenário político brasileiro: 'O mais importante é que a nação já acordou'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital Leonardo Picon, 22, afirmou que tem encarado o futuro do Brasil com uma visão positiva, apesar da atual situação política e do cenário de divisão entre eleitores favoráveis ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) e a Fernando Haddad (PT).

"Eu sou bem otimista em relação ao futuro da nossa nação. Acho que a gente está está incomodado com assuntos que antes não tinhamos nem conhecimento", disse Picon nesta terça-feira (19), durante a 46ª São Paulo Fashion Week.

O influenciador afirmou que, apesar de os brasileiros estarem preocupados, prezam por mudanças rápidas e estão cobrando mais dos políticos. "O mais importante é que a nação já acordou, e quem estiver lá [na Presidência] vai ser cobrado, e vai ter que atender a essa expectativa."

"Nossa insatisfação está sendo reconhecida. Então independente de lado ou de partido, eu estou otimista para o futuro porque acho que a nação está amadurecendo. A gente já teve uma renovação no nosso congresso", concluiu.

PLANOS PARA O FUTUR

No final do ano, pela terceira vez consecutiva, Leo Picon pretende ir para Fernando de Noronha, onde costuma tocar o "Casa Neuronha" com famosos como Fernanda Paes Leme, Isabela Santoni, Camila Coelho, Camila Coutinho, Thassia Naves, Paula Fernandes, Manu Gavassi e outros.

O projeto social procura ajudar moradores do arquipélago brasileiro com questões de logística e com mutirões - nos últimos anos, já levou tratamento médicos e presenteou alguns dos alunos da ilha com tablets.

Depois do Réveillon, Picon volta às gravações de seu primeiro papel no cinema. Ele interpretará o personagem Daniel na trama de "O Garoto do Cachecol Vermelho", que deve estrear no final de 2019.