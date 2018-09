Léo Santana grava videoclipe com Gabi Lopes e influenciadoras em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Léo Santana gravou o videoclipe da nova música "Crush Bloguerinha", na Viela das Lavadeiras, em Embu das Artes (Grande SP), nesta quarta (19).

A atriz e influenciadora digital Gabi Lopes foi convidada a estrelar o clipe. No vídeo, Gabi é o "crush" do cantor baiano. Ela também já havia participado do clipe de "Contadinho", do Nego do Borel.

"Estávamos em um dia entre amigos, a gravação rolou de forma muito natural e divertida, foi super rápido e divertido. A personagem que eu vivi tem um pouco de mim, foi leve! A música fala do universo digital que eu vivo. Eu adoro as musicas do Léo, o ritmo é super contagiante!", disse a blogueira.

Também estão no vídeo, as influenciadoras Bianca Andrade, a Boca Rosa e Carol Mamprin.

O lançamento do clipe no YouTube e da música nas plataformas digitais deve ocorrer na primeira quinzena de outubro. Atualmente o cantor roda o Brasil com a turnê #VemComOGigante com repertório de sucessos de sua carreira solo.

Em seu último videoclipe, "Arrasta", lançado em junho, Léo Santana convidou a cantora Gloria Groove a participar. Ela é conhecida pelo hit "Bumbum de Ouro". O vídeo já tem mais de 18 milhões de visitas no YouTube.