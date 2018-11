Léo Silva critica Vuaden em revés do Atlético-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leonardo Silva deixou a Vila Belmiro indignado com o apito de Leandro Pedro Vuaden (RS). O zagueiro crê que o árbitro deixou de marcar faltas e até duas penalidades para o Atlético-MG na derrota por 3 a 2 para o Santos.

O capitão atleticano soltou o verbo ao fim do confronto e fez uma análise dos lances que acredita que deveriam ser pênaltis para o visitante.

"Algumas faltas ele dava contra nós e a nosso favor nada. Eu contabilizei dois pênaltis a nosso favor. Jogadas em que empurram no alto. Se fosse fora da área, seria falta, mas dentro da área não foi", declarou.

O veterano de 39 anos falou também sobre a dificuldade do Galo em buscar o resultado positivo no confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe abriu o placar e cedeu o empate. No entanto, na sequência, o mandante marcou duas vezes. Os mineiros descontaram no segundo tempo, mas não foi o suficiente para assegurar o resultado positivo.

"É um jogo que tentamos de tudo, infelizmente, falhamos no primeiro tempo, é um jogo atípico. Buscamos nosso segundo, mas, infelizmente, não conseguimos empatar", comentou.