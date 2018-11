Léo Stronda, Rafael Ilha e Fernanda Lacerda formam a roça em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma votação com muitas discussões, foi formada, na noite desta segunda-feira (5), a nova roça do programa A Fazenda. Léo Stronda, Fernanda Lacerda e Rafael Ilha foram votados e agora disputarão a prova do fazendeiro, que livrará um deles da berlinda.

O primeiro participante a ser colocado na roça nesta semana foi Léo Stronda, escolhido pela atual fazendeira, Catia Paganote. Em seguida foi Fernanda Lacerda, que acumulou mais votos de colegas de confinamento. Ela mesma escolheu Rafael Ilha para completar o trio.

Durante a formação da roça, várias discussões acabaram interrompendo as votações. Nadja Pessoa e Fernanda Lacerda protagonizaram uma das brigas mais acaloradas, após Nadja afirmar que foi pressionada a combinar voto com Fernanda e Caíque Aguiar. O desentendimento terminou com Nadja votando na colega.

João Zoli também iniciou uma discussão com os colegas do grupo Terra, após se sentir excluído da estratégia deles de votar em Fernanda Lacerda. Catia chegou a dizer que era responsabilidade de Rafael Ilha deixar o Zoli informado sobre as decisões, o que não teria acontecido.

Também nesta segunda-feira, a produção do programa teve que intervir e acabou cancelando o poder da chama desta semana, depois que Caíque violou as regras e deu uma dica a Fernanda sobre o desafio. Por decisão do público, a chama levaria à troca definitiva entre um membro de cada grupo.

Nesta terça, os três concorrentes na roça participarão da prova do fazendeiro, o que livrará um deles da berlinda e da possibilidade de eliminação na próxima quinta-feira (8). Os outros dois dependerão da preferência do público para permanecer no programa.