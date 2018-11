Leo Stronda se emociona com carta de Luane Dias em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leo Stronda, participante de A Fazenda (Record), mostrou o seu lado sentimental nesse domingo (28). Na atividade, cada peão escrevia uma carta para outro, que tinha de ler a escrita em voz alta. Stronda recebeu a carta de sua amada, Luane Dias, que também está no programa, e chorou ao ler as palavras da namorada.

Na carta, Luane escreveu: "obrigado por ter confiado quem você é de verdade a mim. Me sinto privilegiada por ter você todos os dias ao meu lado. Obrigado também por ter despertado tantos sentimentos genuínos que achei ter perdido."

Luane também escreveu que espera fazer parte da torcida de Stronda para sempre. "Você me surpreendeu muito aqui. O meu maior desejo é que você seja forte e corajoso, verdadeiro e fiel aos seus sonhos." No fim, ela mandou "beijos da sua jabuticabinha."

Na mesma atividade, Stronda também escreveu para Luane. Ele lembrou que a jovem começou no jogo "marrenta e broncuda", mas se mostrou sensível com o tempo. "Ela me surpreendeu com seu jeito simples e sensata de ser e de ver a vida."

Na mesma carta, Stronda ainda afirmou que Luane é a pessoa mais confiável que ele conheceu em A Fazenda. "Ela me ensinou a amar em meio ao caos", completou.