Leo Young, vencedor do Masterchef, volta a Curitiba na 2ª edição da Temporada Gourmet

A segunda edição da Temporada Gourmet do Shopping Curitiba segue a todo vapor, encantando o público com diferentes receitas e muitos sabores. Neste sábado (22), às 18h, o MasterChef Leo Young, vencedor da edição Amadores de 2016, volta à cozinha do Shopping Curitiba, dessa vez com uma receita de chateaubriand. Essa é a segunda vez que ele participa da Temporada Gourmet.

No domingo (23), às 16h, outro participante do MasterChef, mas da edição Amadores 2017, também vai ministrar uma aula-show gratuita: Rui Morschel vai ensinar o preparo de risoto de alho poró, queijo brie e aspargos.

Antes dos renomados chefs nacionais, importantes nomes do cenário gourmet de Curitiba se apresentam no evento. Na quinta-feira (20) os chefs Felipe Machoski e Vitor Verona, do Officina Restô Bar, ensinam o preparo de tapioca suflada com guacamole de uvas verdes e camarão. Na sexta-feira (21), será a vez de Léo Moço, do Barista Coffee Bar, com uma palestra sobre cafés especiais do Paraná.

Todas as aulas-show são gratuitas e abertas ao público. Para assistir sentado na plataforma de eventos e participar da degustação, é necessário pegar uma pulseira, que é disponibilizada uma hora antes do evento. O número de pulseiras é limitado.

A Temporada Gourmet segue até o dia 30 de setembro. Abaixo, confira toda a programação:

Menus especiais: Largo Curitiba e praça de alimentação

A Temporada Gourmet também é uma ótima opção para provar diferentes sabores pelo Shopping Curitiba. Os restaurantes do Largo Curitiba, Outback, Baraquias, Ken Taki e Bon Vivant estarão com preço fixo de R$ 49,90 em menus compostos por entrada, prato principal e sobremesa. Já na praça de alimentação é possível encontrar restaurantes participantes, com opções no cardápio no valor de R$ 24,90, e também cafés com sobremesas, por R$ 12,90.

Aulas-show

20 de setembro – 19h

Felipe Machoski e Vitor Verona - Officina Restô Bar

Tapioca suflada com guacamole de uvas verdes e camarão

21 de setembro – 19h

Léo Moço – Barista Coffee Bar

Cafés especiais do Paraná (palestra e degustação do café utilizado no Campeonato Brasileiro de Preparos Manuais - 2018)

22 de setembro – 18h

Leo Young – MasterChef

Chateaubriand

23 de setembro – 16h

Rui Morschel – MasterChef

Risoto de alho poró, queijo brie e aspargos

27 de setembro – 19h

Gopal Pandaram – Swadisht

Chicken masala com lemon rice

28 de setembro – 19h

Maria Lethycia Moreira – Douce Vie

Macarons

29 de setembro – 18h

Pablo Oazen – MasterChef

Sobremesa: pão, café com leite e Telha Feita nas Coxas

30 de setembro – 16h

Délio Canabrava – Cantina do Délio

Gnocchi ripieni al gorgonzola

Como participar

Os eventos são gratuitos e abertos ao público, não há restrições. Todos os participantes podem assistir às aulas e não é preciso fazer inscrição. Mas é importante ficar atento, pois para participar da degustação dos pratos e assistir às aulas sentados, há um limite de pessoas. As pulseiras para provar os pratos serão disponibilizadas no local, piso L2, uma hora antes do evento.

Serviço

2ª edição da Temporada Gourmet Shopping Curitiba

Quando: durante todo o mês de setembro

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público; todos podem assistir às aulas-show. Para participar das degustações e sentar, pulseiras serão disponibilizadas no local, piso L2, uma hora antes do evento. As vagas são limitadas.

Menus especiais: R$ 49,90 (Largo Curitiba), R$ 24,90 (praça de alimentação) e R$ 12,90 (cafés e sobremesas)

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@ShoppingCtba | www.facebook.com/ShoppingCuritiba