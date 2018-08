Leonardo traz o Bar do Leo ao Teatro Positivo

Da redação

No domingo, o cantor Leonardo chega a Curitiba com o seu Bar do Leo, show baseado em seu último disco. A apresentação acontece no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido), a partir das 20h. A produção e realização é da RW7 Production & Entertainment e Massa Play. O cantor apresenta, em Bar do Leo, show em que ele reproduz o clima de boteco, músicas inéditas como "Pergunte ao Dono do Bar", e "Choro, Choro de Saudade", além de clássicos inéditos em sua voz como "Tranque a Porta e me Beija".

Serviço

Show de Leonardo – Bar do Leo

Quando: 19 de agosto (domingo) – 20h (abertura do Teatro às 19h)

Onde: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) Ingressos à venda: https://www.diskingressos.com.br/event/leonardo_2018 ou (41) 3315-0808

Quanto: R$ 80 a R$ 300 no Disk Ingressos