Lesão afasta o tenista argentino Del Potro das quadras por tempo indeterminado

Folhapress

SÃO PAULO, SP, (FOLHAPRESS) - O tenista argentino Juan Martín del Potro sofreu uma fratura no joelho direito durante sua partida contra o croata Borna Coric, nas oitavas de final do Masters de Xangai, e deve ficar afastado das quadras por tempo indeterminado.

A assessoria do argentino confirmou a lesão. “Depois dos exames realizados no sábado, se detectou que Juan Martín del Potro sofreu uma fratura no joelho da perna direita pelas oitavas de final de Xangai”.

O momento é delicado para o quarto colocado do ranking mundial, que teve que lidar com lesões durante sua carreira. O argentino vem de contusão nos punhos.

Del Potro deu uma declaração via rede social sobre a lesão. “É um momento muito difícil. Sinto muita tristeza é um golpe muito duro que me deixa sem forças, é muito difícil estar em recuperação novamente, eu não esperava”, disse o argentino em comunicado.

Atualmente, Del Potro usará uma tala na área enquanto continua o descanso recomendado pelos médicos. Nos próximos dias, será avaliado o prazo de retorno para as atividades esportivas.