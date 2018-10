Lesão de Messi abre espaço para Malcom voltar a ser relacionado no Barcelona

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ausente até do banco de reservas nas últimas quatro partidas do Barcelona, o atacante Malcom pode voltar a ser relacionado pelo técnico Ernesto Valverde diante da lesão sofrida por Lionel Messi no último sábado (20), em partida contra o Sevilla.

De acordo com avaliação do "Mundo Deportivo", a ausência de três semanas do argentino faz com que o brasileiro surja como opção de reserva tanto para Dembelé como de Philippe Coutinho, que devem ser escalados abertos pela ponta. Assim, a tendência é que Malcom fique no banco como alternativa

Presente no grupo da seleção brasileira nos amistosos recentes, o atacante ficou fora das partidas do Barcelona contra Athletic Bilbao, Tottenham, Valencia e Sevilla. A última vez que Malcom foi relacionado para uma partida do clube catalão foi no dia 26 de setembro, na derrota para o modesto Leganés por 2 a 1.

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Inter de Milão pela Liga dos Campeões. No domingo, o duelo será contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.